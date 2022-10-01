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Ситуация поменялась. Кулеба объяснил неожиданную подачу заявки на вступление в НАТО

Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Очередная незаконная аннексия украинских территорий Россией должна заставить другие государства пересмотреть свои позиции касаемо членства Украины в НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Состоялась очередная попытка незаконной аннексии украинских территорий РФ. И мы считаем, что это коренное изменение обстоятельств… И изменение этих обстоятельств обосновывает наше решение о подаче заявки на членство в НАТО, потому что ситуация изменилась, и даже те государства, которые скептически настроены на членство Украины в НАТО, должны пересмотреть свою позицию при этих новостях обстоятельств", - объясняет Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Сразу после этого членство Украины поддержали четыре страны - Канада, Литва, Латвия и Эстония, однако процедура требует единогласного одобрения всех 30 членов НАТО.

По словам министра обороны Алексея Резникова, наша страна сотрудничает с НАТО более глубоко, чем некоторые его формальные члены.

В то же время глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что заявка Украины на членство в НАТО не является основным вопросом сегодня.

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Дмитрий Кулеба