В Одессе сложная ситуация со светом после атаки России. В городе и близлежащих районах масштабное обесточивание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК , "Укрэнерго" и Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Сложная ситуация в Одессе: из-за удара врага есть масштабное обесточивание в городе и близлежащих районах", - сообщили в "Укрэнерго".

В результате ночных вражеских ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины нарушена работа объектов энергосистемы, что повлияло и на энергоснабжение в Одесской области.

Фиксируются отключения света в Одесском районе, в частности, в Одессе.

Как только позволит ситуация безопасности, энергетики осмотрят оборудование и начнут ремонты.

В первую очередь, электроснабжение будут восстанавливать для объектов критической инфраструктуры, которые сейчас работают от автономных источников питания.