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Ситуация в Волчанске критическая, город почти разрушен, - МВА

Архивное фото: Волчанск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ситуация в Волчанске критическая. Город почти разрушен из-за постоянных обстрелов со стороны России.

Об этом заявил глава Волчанской МВА Тамаз Гамбарашвили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Ситуация на сегодня такая же тяжелая и критическая как вчера и позавчера. Потому что враг постоянно обстреливает город. Город почти разрушен. ВСУ защищают наш город, он полностью под контролем, но есть небольшие группы, которые пытаются зайти на окраины города. Поэтому там идет стрелковый бой", - заявил он. 

Председатель МВА отметил, что бои в окрестностях Волчанска идут постоянные, также постоянные обстрелы города.

"Поэтому ситуация крайне тяжелая. Относительно жителей города, мы проводим эвакуацию населения. Большинство людей самостоятельно выехали самостоятельно на своем автотранспорте. Сейчас мы занимаемся тем населением, которое не имеет возможности самостоятельно выехать", - заявил Гамбарашвили. 

Ситуация в Волчанске

Город Волчанск, расположенный на севере Харьковской области у границы с Россией, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину оказался в эпицентре боевых действий.

После начала нового наступления русских войск на Харьковскую область обстрелы города значительно усилились. Более подробно о ситуации в городе – в материале РБК-Украина.

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