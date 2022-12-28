Ситуация на валютном рынке Украины: продолжает доминировать спрос

На межбанковском валютном рынке продолжает доминировать спрос на иностранную валюту клиентами банков. Это обуславливает необходимость в проведении Национальным банком валютных интервенций для сбалансирования рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию члена Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Да, на прошлой неделе объем чистой продажи иностранной валюты Национальным банком на МВРУ составил 441 млн долларов, а с начала года - более 23 млрд долларов", - написал он.

По его словам, увеличению спроса на иностранную валюту способствует расширение дефицита внешней торговли. Так, несмотря на профицит текущего счета платежного баланса, который за десять месяцев 2022 года составлял почти 8 млрд долларов, дефицит внешней торговли как товарами, так и услугами в октябре продолжал расти, превысив за январь-октябрь 2022 года 10 млрд долларов по торговле товарами и 7 млрд долларов по торговле услугами.

"При этом существенную поддержку платежному балансу продолжают обеспечивать устойчивые поступления по оплате труда украинцев за границей (11,8 млрд долларов за 10 месяцев 2022 года) и поступление международной помощи в сектор общегосударственного управления (11,7 млрд долларов за 10 месяцев 2022 года)", – добавил Данилишин.