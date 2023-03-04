Ситуация на валютном рынке резко улучшилась: НБУ сократил продажу долларов в 2 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 27 февраля по 3 марта 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 6,55 млн долларов и продал 289,39 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 282,84 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк более чем в два раза сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 595,54 млн долларов. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 58,90 млн долларов и продал 5 748,26 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 5 689,36 млн долларов.