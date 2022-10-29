Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов в 2,7 раза

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 24 по 28 октября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 13,50 млн долларов и продал 227,59 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 214,09 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ купил на межбанке 3 162,91 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 21 508,07 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Таким образом, центробанк в 2,7 раза сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 569,17 млн долларов.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке. В НБУ не планируют менять фиксированный курс в ближайшее время. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар адекватным ситуации.

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