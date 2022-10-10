Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ сократил продажу долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 3 по 7 октября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 7,20 млн долларов и продал 615,74 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 608,54 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ купил на межбанке 3 133,91 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 20 090,89 млн долларов и 1 789,11 млн 16 956,98 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 862,03 млн долларов.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

В НБУ не планируют менять фиксированный курс в ближайшее время. Новоназначенный глава Национального банка Украины Андрей Пышный считает фиксированный курс на уровне 36,6 гривен за доллар адекватным ситуации.

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