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Ситуация на валютном рынке улучшилась: предложение долларов растет

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Украина, Среда 02 ноября 2022 11:23
Ситуация на валютном рынке улучшилась: предложение долларов растет Фото: предложение доллару растет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Увеличение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне сокращения спроса на нее обусловило положительное сальдо сделок на межбанковском рынке по клиентским соглашениям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

"Продажа иностранной валюты Национальным банком на рынке на прошлой неделе составила 228 млн долларов, что более чем вдвое меньше, чем за неделю до этого", - написал он.

По его словам, о сбалансированном влиянии внешнеэкономических операций резидентов Украины с остальным миром на курс гривны свидетельствует также динамика платежного баланса Украины в январе-сентябре 2022 года.

В частности, текущий счет платежного баланса за девять месяцев 2022 года был сведен с профицитом более 8,5 млрд. долларов (за соответствующий период 2021 года был отрицательным на уровне -1,5 млрд. долларов).

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 24 по 28 октября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 13,50 млн долларов и продал 227,59 млн долларов.

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