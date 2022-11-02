Ситуація на валютному ринку покращилась: пропозиція доларів зростає

Збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на фоні скорочення попиту на неї обумовило позитивне сальдо операцій на міжбанківському ринку за клієнтськими угодами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook .

"Продаж іноземної валюти Національним банком на ринку минулого тижня становив 228 млн доларів, що понад як удвічі менше, ніж за тиждень до цього", - написав він.

За його словами, про збалансований вплив зовнішньоекономічних операцій резидентів України із рештою світу на курс гривні свідчить також динаміка платіжного балансу України у січні-вересні 2022 року.

Зокрема, поточний рахунок платіжного балансу за дев’ять місяців 2022 року був зведений із профіцитом понад 8,5 млрд доларів (за відповідний період 2021 року був від’ємним на рівні -1,5 млрд доларів).