ua ru
Ср, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ситуація на валютному ринку покращилась: пропозиція доларів зростає

Новость на русском →
Україна, Середа 02 листопада 2022 11:23
Ситуація на валютному ринку покращилась: пропозиція доларів зростає Фото: пропозиція доларі зростає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Збільшення пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на фоні скорочення попиту на неї обумовило позитивне сальдо операцій на міжбанківському ринку за клієнтськими угодами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

"Продаж іноземної валюти Національним банком на ринку минулого тижня становив 228 млн доларів, що понад як удвічі менше, ніж за тиждень до цього", - написав він.

За його словами, про збалансований вплив зовнішньоекономічних операцій резидентів України із рештою світу на курс гривні свідчить також динаміка платіжного балансу України у січні-вересні 2022 року.

Зокрема, поточний рахунок платіжного балансу за дев’ять місяців 2022 року був зведений із профіцитом понад 8,5 млрд доларів (за відповідний період 2021 року був від’ємним на рівні -1,5 млрд доларів).

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 24 по 28 жовтня 2022 року купив на міжбанківському валютному ринку 13,50 млн доларів і продав 227,59 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Національний банк України
NEWS
Кадрові перестановки в Кабміні: кого з міністрів звільнить Рада
Кадрові перестановки в Кабміні: кого з міністрів звільнить Рада
DAILY
"Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми не другий Маріуполь". Як живе Нікополь під обстрілами росіян та по сусідству з ЗАЕС