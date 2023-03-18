Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ сократил продажу долларов из резервов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 13 по 17 марта 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 376,22 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 61,30 млн долларов и продал 6 404,77 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 6 343,47 млн долларов.

Таким образом, центробанк увечил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 277,88 млн долларов.

Отметим, НБУ в феврале сократил продажу валюты на межбанке на 21,1% по сравнению с январем до 2 431,0 млн долларов.

Национальный банк Украины планирует постепенно отменять ограничения на валютном рынке, введенные с началом войны в феврале 2022 года. Но для этого НБУ необходимо получить эффективные инструменты управления рисками.

Пока в НБУ не видят причин менять официальный курс 36,6 гривен, по которому центробанк покупает и продает валюту на межбанке.

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