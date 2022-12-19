ua ru
Пн, 19 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов более чем на 40%

Новина українською →
Украина, Понедельник 19 декабря 2022 08:43
Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов более чем на 40% Фото: НБУ увеличил продажу валюты на 43% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 12 по 16 декабря 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 7,30 млн долларов и продал 841,42 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 834,12 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк увеличил продажу валюты на 43% по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 580,84 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 250,35 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 24 829,68 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 20 745,21 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов более чем на 40%Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов более чем на 40%

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

Напомним, Национальный банк Украины отмечает улучшение ситуации на валютном рынке. Пока очередной девальвации гривны не ожидается.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара
NEWS
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
Силы ПВО сбили 18 из 23 дронов над Киевом: в КГВА рассказали о последствиях
DAILY
Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Между войной и ЕС. Что происходит в Косово и начнется ли новая война на Балканах