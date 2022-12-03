Ситуация на валютном рынке ухудшилась: НБУ увеличил продажу долларов на 40%

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 28 ноября по 2 декабря 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 6,00 млн долларов и продал 569,32 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 562,72 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ купил на межбанке 3 240,45 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 23 404,83 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Таким образом, центробанк на 40,1% раза увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 401,52 млн долларов.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

В Национальном банке Украины надеются, что существенной коррекции фиксированного курса доллара не потребуется, а следующим шагом станет переход к плавающему курсу.

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