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Ситуация на валютном рынке: НБУ увеличил продажу долларов из резервов в 1,5 раза

Фото: НБУ увеличил продажу валюты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 19 по 23 сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 7,10 млн долларов и продал 744,88 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 737,78 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк почти в 1,5 раза увеличил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда НБУ продал 510,66 млн долларов.

С начала года НБУ купил на межбанке 3 121,31 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 18 607,72 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 15 486,41 млн долларов и 1 678,14 млн евро.

Отметим, 21 июля НБУ впервые с начала войны повысил курс доллара к гривне на 25% с 29,25 до 36,57 грн/доллар. По этому курсу НБУ покупает и продает валюту на межбанке.

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Национальный банк Украины