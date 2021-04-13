ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ситуація на валютному ринку: українці продають долари

Новость на русском → Україна, Вівторок 13 квітня 2021 10:32
Ситуація на валютному ринку: українці продають долари Фото: населення продає долари банкам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На готівковому валютному ринку переважає пропозиція валюти. З початку місяця банками було придбано в населення готівкової іноземної валюти на суму 160 млн доларів, безготівкової - на суму 69 млн доларів.

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Як зазначив Данилишин, за останній тиждень обмінний курс гривні до долара на міжбанківському ринку майже не змінився. При цьому, обсяг попиту на валюту з боку клієнтів банків незначно перевищував її пропозицію (в середньому на 6,8 млн доларів на день), формуючись на форвардному сегменті міжбанківського ринку.

"Згладжування коливань курсу гривні до долара США здійснювалося за рахунок операцій з валютної позиції банків без участі Національного банку", - додав він.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 5-9 квітня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.

Відзначимо, населення України в березні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 082,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1 753,0 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 329,7 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка курс НБУ Курс гривні Курс долара
NEWS
Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов
Україна вийшла на пік третьої хвилі коронавірусу, - Степанов
DAILY
Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олег Устенко: Останнє десятиліття олігархи поводять себе як міжнародні інвестори