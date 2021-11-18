ru ua
Чт, 18 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Ситуація на валютному ринку: населення купує долари, які подешевшали

Новость на русском →
Україна, Четвер 18 листопада 2021 12:36
Ситуація на валютному ринку: населення купує долари, які подешевшали Фото: населення скуповує дешеві долари (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На готівковому ринку України переважає чистий попит на валюту з боку населення. З початку листопада він досяг 126 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook.

Як зазначив Данилишин, помітним є зростання попиту клієнтів банків на іноземну валюту на умовах форвард, "що свідчить про посилення девальваційних очікувань економічних суб’єктів".

Він нагадав, що завершення продажу іноземної валюти НЕК "Укренерго" та збільшення попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків на міжбанківському ринку обумовили послаблення обмінного курсу гривні до долара на 1,8%.

Нагадаємо, населення України в жовтні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 206,7 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 272,6 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 65,9 млн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
Карантин в Україні: "жовта" та "червона" зони розширились
Карантин в Україні: "жовта" та "червона" зони розширились
DAILY
Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Неспокійний час. Чому Захід заговорив про пряме вторгнення Росії в Україну