Ситуація на валютному ринку: населення за місяць скоротило покупку доларів до мінімуму

Населення України у вересні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2 380,3 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2 386,2 млн доларів. Чиста купівля валюти склала 6,0 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті Національного банку України ( НБУ ).

Всього з початку 2021 року населення продало валюти на 18 911,4 млн доларів і купило на 17 132,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 779,0 млн доларів.

Таким чином, у вересні українці продовжили покупку валюти, проте значно скоротили її в порівнянні з серпнем (245,1 млн доларів).

Нагадаємо, населення України в липні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2447,2 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 2106,6 млн доларів. Чистий продаж валюти склав340,6 млн доларів.

Зазначимо, згідно з даними, які враховують безготівкову валюту, за 2020 рік населення продало банкам валюти на 19 241,5 млн доларів і купило на 18 004,4 млн доларів. Чистий продаж склав 1 237,1 млн доларів.

Безготівкові операції з купівлі-продажу валюти для населення стали доступні з лютого 2019 року. НБУ з 2021 року почав враховувати в статистиці дані з купівлі-продажу безготівкової валюти.