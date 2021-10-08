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НБУ викрив купівлю валюти на міжбанку за тиждень у 15 разів

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Україна, П'ятниця 08 жовтня 2021 17:23
НБУ викрив купівлю валюти на міжбанку за тиждень у 15 разів Фото: НБУ різко збільшив покупку доларів на міжбанку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-8 жовтня 2021 року купив на міжбанківському валютному ринку 228 млн доларів. При цьому центробанк не продавав валюту на міжбанку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, НБУ продовжив покупку валюти на міжбанку, збільшивши її в порівнянні з минулим тижнем (15 млн доларів) в 15 разів. НБУ проводив інтервенції для стримування зміцнення курсу гривні. Тим не менш, долар протягом тижня впав до мінімуму з березня 2020 року - до 26,33 гривень.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 1904,70 млн доларів і продав 197,00 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 1707,70 млн доларів.

НБУ викрив купівлю валюти на міжбанку за тиждень у 15 разів

Нагадаємо, Національний банк України знизив планові обсяги щоденних інтервенцій з купівлі валюти на міжбанківському валютному ринку для поповнення міжнародних резервів з 20 до 5 млн доларів. Новий норматив діятиме з 1 серпня до кінця 2021 року.

Як зазначили в НБУ, ситуація на валютному ринку цього року покращилася, а ринок стає все більш ліквідним. Відповідно, збільшується його здатність до самозбалансування і зменшується участь НБУ.

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