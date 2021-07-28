Ситуація на валютному ринку: гривня зміцнюється через надлишок пропозиції доларів

Збільшення пропозиції на міжбанківському ринку у понеділок, 26 липня, обумовило зміцнення обмінного курсу гривні до рівня нижче 27 гривень за долар. Інтервенція НБУ з купівлі іноземної валюти у цей день становила 20 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови Ради Національного банку України (НБУ) Богдана Данилишина у Facebook .

Як зазначив Данилишин, упродовж тижня 19-23 липня попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків переважав пропозицію. Проте ситуація на ринку залишалася збалансованою з огляду на активні операції банків з власною валютною позицією.

Купівля Національним банком іноземної валюти (загальним обсягом 32 млн. доларів) у дні, коли спостерігалося переважання пропозиції над попитом, дозволило збільшити міжнародні резерви до 28,5 млрд доларів. З урахуванням дорозміщення Міністерством фінансів ОЗДП обсяг міжнародних резервів НБУ перевищить 29 млрд доларів, повідомив він.

"Чистий продаж іноземної валюти населенням (у готівковій та безготівковій формі) з початку року перевищив 2 млрд доларів (у тому числі, з початку липня - майже 400 млн доларів) та виступав вагомим чинником збалансування попиту та пропозиції іноземної валюти на ринку", - додав Данилишин.