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Курс долара впав до мінімуму за останній рік

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Вівторок 27 липня 2021 16:00
Курс долара впав до мінімуму за останній рік Фото: курс долара впав до мінімуму за рік (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,90 гривень за долар. Курс знизився на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 липня встановлено на такому рівні: 26,906 гривень за 1 долар (-0,0745 грн). При цьому курс долара на 27 липня становить: 26,9805 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму за останній рік

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за рік. Нижче курс був тільки 2 липня 2020 року - 26,77 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 27 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 26,95 гривень за долар, курс в покупці до 26,93 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 8 копійок до 31,76 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

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