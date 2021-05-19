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Ситуація на валютному ринку: гривня зміцнюється четвертий тиждень поспіль

Автор: Олександр Білоус

На міжбанківському валютному ринку триває тенденція до укріплення курсу гривні (на 0,8% за тиждень, до 27,4 гривень за 1 долар). Цьому сприяє переважання пропозиції іноземної валюти з боку клієнтів банків на умовах "спот".

Про це написав голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.

Водночас, як зазначив Данилишин, на форвардному сегменті міжбанківського валютного ринку попит на іноземну валюту, навпаки, збільшився, що свідчить про присутність девальваційних очікувань в учасників ринку.

За період з початку року обсяг чистої купівлі іноземної валюти клієнтами банків становив 1 043 млн доларів, що був переважно задоволений за рахунок продажу іноземної валюти банками з позиції. Водночас банки мали можливість компенсувати чистий продаж валюти на міжбанку за рахунок купівлі готівкової та безготівкової іноземної валюти в населення - з початку року обсяг чистої купівлі іноземної валюти банками за такими операціями становив 1 073 млн доларів, повідомив голова Ради НБУ.

За його даними, ліквідність банків в іноземній валюті наразі становить близько 8,8 млрд доларів.

Як зазначив Данилишин, НБУ шостий тиждень поспіль (10-14 травня) не проводив валютних інтервенцій на міжбанківському ринку. Обсяг чистої купівлі Національним банком іноземної валюти з початку року продовжує становити 220,5 млн доларів.

За даними голови Ради НБУ, міжнародні резерви України на 19 травня 2021 року становили 27,5 млрд доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом квітня 2021 року продав на міжбанківському валютному ринку 50 млн доларів. При цьому він не купував на міжбанку валюту.

Нагадаємо, населення України у квітні 2021 року продало комерційним банкам готівкової та безготівкової валюти на 2245,5 млн доларів (в еквіваленті) і купило на 1699,6 млн доларів. Чистий продаж валюти склав 545,9 млн доларів.

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