ru ua
Вт, 18 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Курс долара на міжбанку піднявся до річного максимуму

Новость на русском →
Україна, Вівторок 18 січня 2022 10:24
Курс долара на міжбанку піднявся до річного максимуму Фото: курс долара виріс на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 10 копійок до 28,38 гривень за долар, курс в покупці - 28,36 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 32,34 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,3600 - 28,3800 грн/долар, євро 32,3247 - 32,3446 грн/євро, російський рубль 0,3715 - 0,3719 грн/рубль. Таким чином, курс долара піднявся до рівня початку січня 2021 року.

Курс долара на міжбанку піднявся до річного максимуму

Нагадаємо, 17 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 28,2650 - 28,2850 грн/долар, євро 32,2531 - 32,2760 грн/євро, російський рубль 0,3704 - 0,3708 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара піднявся вище 28 гривень і оновив максимум з лютого минулого року. Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 гривень за долар. Курс зріс на 17 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара Курс євро Курс рубля
NEWS
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
Список професій суттєво скоротять. Зеленський відповів на петицію про військовий облік жінок
DAILY
Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Пенсії, податки, СБУ та олігархи. Які плани у депутатів Ради на 2022 рік