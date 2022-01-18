Курс долара на міжбанку піднявся до річного максимуму

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 січня 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 10 копійок до 28,38 гривень за долар, курс в покупці - 28,36 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 32,34 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 28,3600 - 28,3800 грн/долар, євро 32,3247 - 32,3446 грн/євро, російський рубль 0,3715 - 0,3719 грн/рубль. Таким чином, курс долара піднявся до рівня початку січня 2021 року.

Курс НБУ

Курс долара піднявся вище 28 гривень і оновив максимум з лютого минулого року. Національний банк України (НБУ) на 18 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,12 гривень за долар. Курс зріс на 17 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.