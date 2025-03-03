Ситуация для Украины не безнадежна даже без поддержки США, - британский генерал

Ситуация для Украины в войне с Россией не будет безнадежной, даже если США прекратят предоставление помощи. У россиян есть нехватка техники.
Как передает РБК-Украина, об этом в интервью Times Radio заявил бывший командующий войсками НАТО генерал сэр Ричард Ширрефф.
Ширрефф объяснил, что военный потенциал России продолжает истощаться. В частности, у страны-агрессора "очень, очень мало" военной техники, и для ведения войны она прибегает к использованию "гражданских фургонов, тележек для гольфа и даже ослов".
"А если еще принять во внимание российскую экономику, а в эфире Times Radio многие говорили, что российская экономика похожа на дырявый корабль и держится на плаву только за счет отчаянных мер", - отметил генерал.
В то же время он подчеркнул, что прекращение огня между Украиной и Россией наступит только тогда, когда Москву принудят пойти на такой шаг.
"Россия уже дала понять, что не собирается отступать ни от одной из своих целей», которые заключаются в "аннексии четырех украинских областей и постоянной нейтрализации остальной части страны", - напомнил Ширрефф.
По его мнению, Европа в контексте войны России против Украины "ни в коем случае не может рассчитывать на Америку как на союзника".
Напомним, Украина продолжает получать военную помощь от США. Такие поставки проходят в рамках решений, которые принимала еще администрация Джо Байдена.
При этом Дональд Трамп отказывается передавать новое оружие Украине. Также он может полностью остановить военную помощь украинским защитникам.
По данным The New York Times, президент США хочет обсудить остановку помощи Украине с рядом чиновников, в том числе госсекретарем Марко Рубио и главой Пентагона Питом Хегсетом.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.