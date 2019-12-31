Бойовики один раз обстріляли позиції українських військових

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Втрат серед українських військовослужбовців немає

На Донбасі протягом поточної доби 31 грудня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню, втрат серед українських військовослужбовців немає. Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Повідомляється, що з озброєння БТР противник обстріляв позиції українських підрозділів поблизу населеного пункту Зайцево, що в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання "Північ". Сьогодні, 31 грудня, в результаті обстрілу ворожих втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає.

Нагадаємо, на Донбасі 30 грудня збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. Бойовики обстріляли позиції підрозділів ЗСУ зі снайперських гвинтівок. Обидва випадки зафіксовані поблизу населених пунктів Новомихайлівка і Піски в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

У неділю, 29 грудня, на російські незаконні збройні формування 7 разів відкривали вогонь по позиціях Об'єднаних сил на Донбасі. Бойовики били з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.