Ситуація дуже важка. Ворог намагається прорватися через Белогоровку та Рубіжне, - Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав ситуацію в Луганській області дуже важкою. Ворог не полишає спроб прорватися та зайняти великі міста регіону - Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубіжне, Попасну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.
"Ситуація дуже важка. Ворог намагається зробити прорив в районі Белогоровки та Рубіжного. Ситуація може змінитись кожного дня, а то і години", - розповів він.
Гайдай в котрий раз попрохав всіх евакуюватись. Крім того, за словами очільника регіону вдалося організувати підвіз води у Лисичанськ та в Сєвєродонецьк.
"Ми сьогодні домовились, щоб отримати декілька величезних ємкостей для води. Будемо намагатись розвозити їх по Лисичанську, Сєвєродонецьку", - додав він.
Раніше повідомлялося, що в Луганській області російські окупанти зосередилися на взятті під повний контроль Рубіжного. Також вони готують наступ на Сєвєродонецьк.
Водночас ЗСУ почали атакувати на Харківському та Ізюмському напрямках.