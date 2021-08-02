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Ситуація стабілізується: у Туреччині локалізували 129 лісових пожеж

Автор: РБК-Україна

У Туреччині протягом останніх п'яти днів вдалося взяти під контроль 129 з 138 лісових пожеж. Пожежники локалізували загоряння в 35 провінціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu.

У ліквідації пожеж задіяні 16 літаків, дев'ять безпілотників, 52 вертольоти, 850 спринклерів і водовозів, 150 будівельних машин, 13 вантажівок, 129 пожежних машин, 11 екскаваторів, 57 машин швидкої допомоги, 16 автомобілів УМКЕ, 5 200 рятувальників і пожежників, а також 456 медичних працівників.

Нагадавши, влада Туреччини ввела до 31 Серпня заборону на відвідування лісових масивів, де триває ліквідація масштабних лісових пожеж.

Крім того, пожежі продовжують загрожувати двом курортним містам у Туреччині.

Також українські рятувальники показали гасіння пожеж у Туреччині.

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Турцияпожежа