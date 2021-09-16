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Меркель та Макрон проведуть зустріч. Обговорять і Україну

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Париж, Четвер 16 вересня 2021 11:11
Меркель та Макрон проведуть зустріч. Обговорять і Україну Фото: президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Ангела Меркель (flickr)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Франції Еммануель Макрон проведе переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Французький лідер прийме Меркель приймає на діловий обід 16 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Figaro.

Сторони планують обговорювати низку міжнародних питань. Зокрема, Афганістан, Іран, Лівію, Україну та Білорусь, а також виклики, пов’язані з безпекою, міграцією, кліматичним і цифровим переходом.

Лідери двох країн хочуть спланувати саміт ЄС і Західних Балкан у Любляні 6 жовтня. Очікується, що на цю дату наступник Ангели Меркель ще не заступить на посаду.

Ангела Меркель піде з посади федерального канцлера Німеччини після виборів 26 вересня.

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Еммануель Макрон Ангела Меркель
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