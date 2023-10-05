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"Ситуация сложная". Зеленский назвал условия проведения выборов в Украине во время войны

Четверг 05 октября 2023 08:25
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"Ситуация сложная". Зеленский назвал условия проведения выборов в Украине во время войны Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский допустил проведение выборов во время режима военного положения при условиях изменения законодательства и обеспечения безопасности для участников голосованя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Украинского государства в интервью Sky TG24.

"Ситуация сложная, но выборы в Украине могут состояться, если парламенту удастся решить все задачи по обеспечению доступа к голосованию", - сказал Зеленский.

При этом президент подчеркнул важность организации выборов безопасным для граждан способом, чтобы они не подвергались атакам во время полномасштабной военной агрессии РФ.

"У нас есть эта задача, но если нашей стране удастся внести изменения в законы, так в Украине состоятся выборы", - отметил он.

Вопрос о проведении выбороы во время войны

Напомним, что в Украине 29 октября должны были состояться выборы в Верховную Раду, однако во время действия военного положения такая возможность запрещена законом. Также уже в 2024 году в конце марта должны состояться президентские выборы.

Еще в августе сенатор США Линдси Грэм заявил, что в Украине в 2024 году должны состояться выборы, несмотря на введенное военное положение.

Президент Украины Зеленский рассказал, что готов провести выборы, если союзники окажут Украине соответствующую помощь. В частности, речь идет о 5 млрд и о западных наблюдателях, в том числе и в окопах.

Также сообщалось, что позже у Зеленского спросили, пойдет ли он на второй срок, если выборы в 2024 году все-таки состоятся. Однако прямого ответа не последовало. Глава государства только подчеркнул, что не покинет свою страну во время войны.

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