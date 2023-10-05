"Ситуація складна". Зеленський назвав умови проведення виборів в Україні під час війни

Президент України Володимир Зеленський допустив проведення виборів під час режиму воєнного стану за умов зміни законодавства та забезпечення безпеки для учасників голосування.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву глави Української держави в інтерв'ю Sky TG24.

"Ситуація складна, але вибори в Україні можуть відбутися, якщо парламенту вдасться вирішити всі завдання забезпечення доступу до голосування", - сказав Зеленський.

При цьому президент наголосив на важливості організації виборів безпечним для громадян способом, щоб вони не піддавалися атакам під час повномасштабної військової агресії РФ.

"У нас є це завдання, але якщо нашій країні вдасться внести зміни до законів, то в Україні відбудуться вибори", - зазначив він.

Питання про проведення виборів під час війни

Нагадаємо, що в Україні 29 жовтня мали відбутися вибори до Верховної Ради, проте під час дії воєнного стану така можливість заборонена законом. Також уже 2024 року наприкінці березня мають відбутися президентські вибори.

Ще в серпні сенатор США Ліндсі Грем заявив, що в Україні в 2024 році мають відбутися вибори, незважаючи на введений військовий стан.

Президент України Зеленський розповів, що готовий провести вибори, якщо союзники нададуть Україні відповідну допомогу. Зокрема, йдеться про 5 млрд і про західних спостерігачів, у тому числі і в окопах.