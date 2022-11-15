Ситуация серьезная, заряжайте телефоны. "Укрэнерго" сделало заявление после ударов

"Ситуация серьезная, самая серьезная за всю историю, но мы сохраняем управляемость системой. Враг снова поразил украинскую энергосеть – под огнем оказались объекты по всей стране. С начала октября это уже шестая массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны, на этот раз самая большая: около ста ракет. Каждая ракета летела с целью погрузить Украину во тьму", - отметил Кудрицкий.

По его словам, атака осуществлена ​​с циничным расчетом – в момент начала пикового потребления, чтобы энергетикам было труднее справиться с нагрузкой.

Он отметил, что энергетики уже восстанавливают объекты, уже работают над ремонтами, чтобы обеспечить поставки.

"Главная задача "Укрэнерго" на эту минуту – сохранить управляемость энергосистемы. Именно для этого используются аварийные отключения. Если мы вводим отключение, значит система все еще управляема. От чего мы защищаем всех от коллапса энергосистемы, на который надеется враг", - добавил глава правления "Укрэнерго".

Он также призвал украинцев сделать запасы воды, зарядить аккумуляторы и мобильные телефоны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что оккупанты преимущественно били по высоковольтным подстанциям и ТЭЦ, в связи с чем в центральном и восточном регионах задействованы графики аварийных отключений, в Киеве – специальные графики экстренных отключений. Обесточивание наблюдается почти во всех регионах.

Министр внутренних дел Денис Монастрский в эфире национального телемарафона сообщил, что в результате ракетного удара один человек погиб, 6 ранены и более 30 объектов повреждены.