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Ситуация серьезная, заряжайте телефоны. "Укрэнерго" сделало заявление после ударов

Фото: глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий (пресс-служба НЭК "Укрэнерго")
Автор: Константин Широкун

Несмотря на самый крупный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины с начала российского вторжения, украинская энергосеть остается управляемой.

Об этом заявил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Ситуация серьезная, самая серьезная за всю историю, но мы сохраняем управляемость системой. Враг снова поразил украинскую энергосеть – под огнем оказались объекты по всей стране. С начала октября это уже шестая массированная атака на энергетическую инфраструктуру страны, на этот раз самая большая: около ста ракет. Каждая ракета летела с целью погрузить Украину во тьму", - отметил Кудрицкий.

По его словам, атака осуществлена ​​с циничным расчетом – в момент начала пикового потребления, чтобы энергетикам было труднее справиться с нагрузкой.

Он отметил, что энергетики уже восстанавливают объекты, уже работают над ремонтами, чтобы обеспечить поставки.

"Главная задача "Укрэнерго" на эту минуту – сохранить управляемость энергосистемы. Именно для этого используются аварийные отключения. Если мы вводим отключение, значит система все еще управляема. От чего мы защищаем всех от коллапса энергосистемы, на который надеется враг", - добавил глава правления "Укрэнерго".

Он также призвал украинцев сделать запасы воды, зарядить аккумуляторы и мобильные телефоны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что оккупанты преимущественно били по высоковольтным подстанциям и ТЭЦ, в связи с чем в центральном и восточном регионах задействованы графики аварийных отключений, в Киеве – специальные графики экстренных отключений. Обесточивание наблюдается почти во всех регионах.

Министр внутренних дел Денис Монастрский в эфире национального телемарафона сообщил, что в результате ракетного удара один человек погиб, 6 ранены и более 30 объектов повреждены.

Напомним, 15 ноября во время масштабной воздушной тревоги в ряде регионов Украины прогремели взрывы.

Позже стало известно, что оккупанты обстреляли Печерский район Киева, там были повреждены три многоэтажки. По предварительным данным, один человек погиб.

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