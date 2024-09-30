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Украинцы назвали главную проблему при поиске работы

Украина, Понедельник 30 сентября 2024 12:19
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Украинцы назвали главную проблему при поиске работы Фото: Поиск работы в Украине осложняется низкими зарплатами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Наибольшей проблемой, с которой сталкиваются украинцы при поиске работы, является низкий уровень заработной платы по имеющимся вакансиям. Так ответили 56,3% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

Кроме того, 51,9% указали на отсутствие рабочих мест по специальности.

Недостаточность навыков и компетентностей, необходимых работодателю, препятствует найти работу 34,0% респондентов.

Еще 12,9% заявили о разочаровании в поиске работы, 11,1% - об отсутствии навыков активного поиска работы.

Необходимость получения дополнительного образования указали 9,3% опрошенных, 8,3% – активные боевые действия на территории проживания.

Ни один респондент не указал в качестве причины нежелания работать.

Украинцы назвали главную проблему при поиске работы

Социологический опрос проводился Центр Разумков с 6 по 12 июня 2024 года среди 2016 респондентов. Опрос проводился только на территориях, которые контролируются правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, зарплаты в Украине продолжают расти под влиянием нехватки квалифицированных работников. Средняя зарплата штатных работников в Украине увеличилась во втором квартале 2024 года на 22,1% до 20 964 гривен.

В гривнах это выше на 49,6% по сравнению с довоенным 2021 годом (14014 гривен). Зарплата также выше в долларовом эквиваленте – 526 долларов. В 2021 году зарплата составила 514 долларов.

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