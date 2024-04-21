Ситуация полностью контролируемая, окупантов в Часовом Яру нет, - ВСУ

"Часов Яр держится. Враг давит на Бахмутском направлении, в том числе и на Часов Яр. Ситуация полностью контролируемая, противника в городе нет", - сказал Волошин.

Тактика врага и действия ВСУ

Как отметил спикер ОК "Хортица", штурмовые группы россиян заезжают на боевых машинах пехоты, атакуют как при поддержке как дронов, так и артиллерии.

"Также в последнее время очень докучает авиация, которая забрасывает как ФАБами, так и КАБами гражданскую инфраструктуру и позиции сил обороны", - добавил он.

В то же время украинские силы продолжают держать позиции.

"Сегодня мы там (в Часовом Яру, - ред) держим оборону. О том, что у врага там есть какие-то достижения, я бы не сказал. И если смотреть вообще на наши оборонные рубежи, там где есть возможность, мы их усиливаем. Причем усиливаем постоянно и довольно значительно", - рассказал Калашников.

Поездка Зеленского в Донецкую область

Президент Украины Владимир Зеленский съездил в Донецкую область 19 апреля. Он, в часности, проверил строительство фортификаций. Также президент посетил один из командных пунктов 41-й отдельной механизированной бригады, обороняющей Часов Яр.

Поездка Зеленского в Донецкую область произошла практически через неделю после того, как главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на восточном фронте обострилась.

Отметим, что по данным на 21 апреля за сутки только на Бахмутском направлении ВСУ отбили 28 атак. При этом оккупанты привлекают тяжелую бронетехнику для штурмов позиций ВСУ на этом участке фронта.