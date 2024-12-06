Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной, - Генштаб

На Харьковском направлении российские террористы штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска, Тихого и Высокой Яруги и Казачьей Лопани. В настоящее время продолжается два боестолкновения.

Пять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении в районах населенных пунктов Колесниковка, Лозовая, Загрызовое и Западное, четыре боестолкновения продолжаются.

На Лиманском направлении враг пытается продвинуться возле Чернещины, Грековки, Копанок, Надежды, Макеевки, Торского и Тернов. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже 11 боестолкновений, до сих пор длится два.

На Краматорском направлении захватчики совершили пять штурмовых действий вблизи Белой Горы и Ступочек, бои продолжаются в двух локациях.

На Торецком направлении количество вражеских атак увеличилось до четырех. Враг пытается атаковать возле населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка, где наши защитники отбили две атаки, еще два боестолкновения продолжаются.

Враг атакует украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 32 атаки в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Желтого и Млечного. Силы обороны сдерживают напор и отразили 21 атаку противника, 11 боестолкновений продолжается.

Напряженная ситуация и на Кураховском направлении, где с начала суток противник 30 раз атаковал наши подразделения.

На Времевском направлении наши войска отразили семь атак в районах Успеновки, Константинопольского, Успеновки, Раздольного, Новодаровки и Новоселки.

На Ореховском направлении украинские защитники отразили вражеский штурм в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении одна атака захватчиков успеха не имела.

В Курской области с начала суток захватчик 13 раз переходил к атакующим действиям, бои продолжаются.

В других направлениях фронта существенных изменений не произошло.