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Много техники, дронов и 1660 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне

Украина, Пятница 06 декабря 2024 08:25
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Много техники, дронов и 1660 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне Фото: в Генштабе назвали потери РФ в Украине на 6 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

За сутки, 5 декабря, украинские военные ликвидировали 1660 оккупантов. Также уничтожены 8 танков и 46 боевых бронированных машин (ББМ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 750610 (+1660) человек ликвидировано;
  • танков - 9514 (+8) ед.;
  • боевых бронированных машин - 19518 (+46) ед.;
  • артиллерийских систем - 21043 (+20) ед;
  • РСЗО - 1253 ед.;
  • средства ПВО - 1020 ед.;
  • самолетов - 369 ед.;
  • вертолетов - 329 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 20023 (+46) ед.;
  • крылатые ракеты - 2857 (+2) ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 30899 (+56) ед.;
  • специальная техника - 3633 (+3) ед.

День Вооруженных сил Украины (ВСУ)

6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины (ВСУ). Именно в этот день в 1991 году был принят Закон Украины "О Вооруженных силах Украины".

Отметим, что этот праздник общий для всех родов и видов войск. Традиционно в этот день награждают военнослужащих, а также чествуют погибших защитников.

Подробнее об особенностях праздника - читайте в материале РБК-Украина.

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