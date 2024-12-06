Много техники, дронов и 1660 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне

За сутки, 5 декабря, украинские военные ликвидировали 1660 оккупантов. Также уничтожены 8 танков и 46 боевых бронированных машин (ББМ).

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

День Вооруженных сил Украины (ВСУ)

6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины (ВСУ). Именно в этот день в 1991 году был принят Закон Украины "О Вооруженных силах Украины".

Отметим, что этот праздник общий для всех родов и видов войск. Традиционно в этот день награждают военнослужащих, а также чествуют погибших защитников.

Подробнее об особенностях праздника - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.