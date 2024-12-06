Много техники, дронов и 1660 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в войне
За сутки, 5 декабря, украинские военные ликвидировали 1660 оккупантов. Также уничтожены 8 танков и 46 боевых бронированных машин (ББМ).
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.12.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 750610 (+1660) человек ликвидировано;
- танков - 9514 (+8) ед.;
- боевых бронированных машин - 19518 (+46) ед.;
- артиллерийских систем - 21043 (+20) ед;
- РСЗО - 1253 ед.;
- средства ПВО - 1020 ед.;
- самолетов - 369 ед.;
- вертолетов - 329 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 20023 (+46) ед.;
- крылатые ракеты - 2857 (+2) ед.;
- корабли/катера - 28 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 30899 (+56) ед.;
- специальная техника - 3633 (+3) ед.
День Вооруженных сил Украины (ВСУ)
6 декабря отмечается День Вооруженных сил Украины (ВСУ). Именно в этот день в 1991 году был принят Закон Украины "О Вооруженных силах Украины".
Отметим, что этот праздник общий для всех родов и видов войск. Традиционно в этот день награждают военнослужащих, а также чествуют погибших защитников.
Подробнее об особенностях праздника - читайте в материале РБК-Украина.
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