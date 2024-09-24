Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной, - Генштаб

РФ обстреливает собственную Курскую область

Генштаб отметил, что Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. В то же время, в эти сутки враг нанес по Курской области 10 авиационных ударов с использованием 14 управляемых бомб, а также совершил шесть обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Вражеские обстрелы Украины

По территории Украины сегодня государство-террорист нанесло четыре ракетных удара с применением четырех ракет, 55 авиационных ударов, сбросив при этом 76 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 662 дронов-камикадзе и произвели более 3800 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам с использованием различных типов оружия.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении российские войска пытаются потеснить наши подразделения в районах Липцев и Тихого, вблизи последнего идет бой.

"Сегодня украинским защитникам на этом направлении удалось ликвидировать и ранить 47 окупантов, уничтожить один танк, 13 артиллерийских систем, 41 БпЛА, четыре единицы автомобильной и пять единиц специальной техники", - отмечает Генштаб.

Семь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов Глушковка, Кучеровка, Колесниковка и Стельмаховка подразделения Сил обороны отразили семь наступательных действий противника.

На Лиманском направлении за день российские войска 19 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Дружелюбовки, Невского, Макеевки, Дибровы, Торского и Дроновки. Бои продолжаются в двух локациях.

Враг один раз штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Федоровки на Северском направлении. Атака отбита, противник успеха не имел.

На Краматорском направлении украинские воины отразили четыре попытки захватчиков продвинуться вблизи Калиновки, Клещеевки, Белой Горы и Предтечиного. Ситуация контролируемая.

На Торецком направлении, где оккупанты при поддержке авиации 15 раз атаковали наши позиции вблизи Дачного, Торецкого и Нелиповки, девять боев уже завершены. Боевые действия продолжаются вблизи Торецкого.

Основные усилия враг направляет в направлении Покровска. Здесь в течение дня агрессор 30 раз атаковал в районах Воздвиженки, Мариновки, Миролюбовки, Новоторецкого, Николаевки, Новогродовки, Журавки, Красного Яра и Зеленого Поля.

"По предварительным подсчетам сегодня оккупанты на данном направлении потеряли более 220 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены четыре танка, 12 единиц автомобильной техники, восемь боевых бронированных машин и шесть артиллерийских систем", - говорится в сообщении.

На Кураховском направлении к настоящему времени наши защитники отбили 21 вражескую попытку атаковать наши позиции. Захватчики пытались продвинуться вблизи Цукуриного, Георгиевки, Константиновки, Екатериновки и Украинской. Бои не утихают, в настоящее время продолжаются три боевых столкновения.

На Времивском направлении сегодня агрессор восемь раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Павловки и Угледара. Украинские воины остановили пять атак противника, еще три атаки продолжаются.

На Ореховском направлении произошло одно безуспешное для врага боевое столкновение недалеко от Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг провел два неудачных штурма, получил отпор.