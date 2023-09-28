Четверть украинцев до сих пор остаются без работы

В сентябре 2023 года 44% работавших до войны остались на своих привычных рабочих местах, 14% - работают частично/удаленно, 15% - нашли новое место работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы " Рейтинг ".

Несмотря на это, четверть (25%) таких опрошенных до сих пор не работает.

В то же время наблюдается уменьшение не имеющих работы (в июне не работали 30%).

Среди переселенцев в динамике возросло количество закрепившихся на новых рабочих местах и работающих в привычном режиме, доля неработающих среди них по сравнению с началом 2023 года уменьшилась с половины до 40%.

Опрос был проведен 5-7 сентября 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Данные по безработице

По данным НБУ, уровень безработицы в 2022 году по методологии МОТ составил 21,1%, что означает, что работу искали более 2 млн. человек. На 2023 год прогнозируется 19,0%, на 2024 год – 16,9% на 2025 год – 14,4%.

Правительство прогнозирует уменьшение уровня безработицы до 13,4% в 2024 году с 18,8% в 2023 году.