RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ситуация под Авдеевкой очень сложная: оккупанты наступают и днем, и ночью

Фото: ситуация под Авдеевкой Донецкой области очень сложная (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ситуация под Авдеевкой Донецкой области очень сложная. Активные наступательные действия оккупанты продолжают совершать круглосуточно - и днем, и ночью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя командира Третьей штурмовой бригады Максима Жорина.

"Основное направление, где россияне давят сейчас - линия населенных пунктов "Бердичи - Орловка", – говорит он.

Россияне давят на линии "Бердичи - Орловка" (deepstatemap.live)

Также, по данным Жорина, очень активны бои в районе Красногоровки.

"Враг пытается закрепиться на захваченных территориях огромным количеством пехоты. Относительно действий украинских сил - и наша Третья штурмовая, и некоторые другие подразделения не только сидят в обороне, а осуществляют контратакующие меры", - добавляет он.

Ситуация на Авдеевском направлении

Российские войска не остановились на захвате Авдеевки и продолжают наступать большими силами. оккупанты давят на окрестные села. В частности, 26 февраля, как стало известно, ВСУ вышли из населенного пункта Ласточкино.

До этого, 25 февраля РБК-Украина писало, что Силы обороны отошли на западные окраины Ласточкино, под Авдеевкой. А российская армия продолжает штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии.

При этом, 20 февраля Deep State писал, что после захвата Авдеевки, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино. Детальнее об этом и о том, как может развиваться ситуация к западу от Авдеевки, - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Авдеевка