ua ru
Чт, 12 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Бои в Соледаре и усиление ВСУ: Зеленский провел заседание Ставки

Новина українською →
Киев, Четверг 12 января 2023 17:11
Бои в Соледаре и усиление ВСУ: Зеленский провел заседание Ставки Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 12 января, заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждались бои в Соледаре, а также усиление украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.

"Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно", - написал Зеленский.

Также он отметил, что в ходе Ставки поднимался вопрос усиления украинских военных при помощи техники и оружия, которые передают партнеры нашей страны.

Напомним, ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый рассказал, что в Соледаре продолжаются ожесточенные бои. При этом россиянам не удается прорвать оборону ВСУ.

Также мы писали, что профессор кафедры гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного Андрей Харук в комментарии РБК-Украина объяснил активные атаки россиян вокруг Соледара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Донецкая область Бахмут Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
Россия пойдет ва-банк. Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны
DAILY
Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе