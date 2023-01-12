Бои в Соледаре и усиление ВСУ: Зеленский провел заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел сегодня, 12 января, заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждались бои в Соледаре, а также усиление украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

"Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили ситуацию по основным направлениям фронта. Отдельное внимание было уделено боям в Бахмуте и Соледаре. Подчеркиваю: подразделения, защищающие эти города, будут обеспечиваться боеприпасами и всем необходимым оперативно и бесперебойно", - написал Зеленский.

Также он отметил, что в ходе Ставки поднимался вопрос усиления украинских военных при помощи техники и оружия, которые передают партнеры нашей страны.