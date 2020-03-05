Ситуація в Нових Санжарах: сьогодні закінчується обсервація евакуйованих з Китаю

Фото: медцентр "Нові Санжари" (ngu.gov.ua)

Обсервація закінчиться о 12:00

У Нових Санжарах (Полтавська область) сьогодні, 5 березня, закінчується обсервація евакуйованих через коронавірус з Китаю. Як очікується, офіційно обсервація закінчиться о 12:00, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Як очікується, усім, хто перебував в медцентрі у Нових Санжарах після евакуації, повинні видати довідку про відсутність коронавірусу і про пребування в обсервації. Українців на автобусах розвезуть по домівках, а іноземців - до Києва.

Раніше в МОЗ також анонсували, що після виходу з обсервації евакуйовані зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським, який відправиться в Нові Санжари.

Протести в Нових Санжарах

Вранці 20 лютого у Нових Санжарах почалися протести через розміщення евакуйованих з Уханя українців і іноземців в місцевому медцентрі. Протести тривали весь день, виникало кілька сутичок з правоохоронцями. Крім того, протестувальники закидали камінням автобуси, в яких привезли евакуйованих.

В результаті протестів постраждали 9 правоохоронців, затримано більше 20 осіб.

Фото: протести в Нових Санжарах (РБК-Україна)

Україна провела евакуацію громадян з Китаю через коронавірус

Україна евакуювала з Уханя (епіцентр коронавірусу) 49 українців та 25 іноземців. Рано вранці літак з евакуйованими прилетів в Україну, але через погану видимість кілька годин кружляв над Харківською областю, потім приземлився в "Борисполі" на дозаправку і попрямував назад в аеропорт "Харкова", звідки евакуйованих відвезли в Нові Санжари. Їх розмісти в місцевому медцентрі на 14 днів (інкубаційний період коронавірусу) обсервації. За даними медиків, ні в кого з пасажирів немає симптомів коронавірусу.