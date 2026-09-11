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"Ситуация все опаснее": в ЕС сделали заявление по инциденту с самолетом Зеленского

16:05 11.09.2026 Пт
2 мин
Еврокомиссар отметил, что угрозы для европейских лидеров случаются не впервые
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Российские провокации с помощью дронов и диверсий становятся все более частыми и создают прямую угрозу гражданской авиации в ЕС и соседних странах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во время общения с журналистами.

По его словам, недавние события в Молдове вокруг самолета президента Украины Владимира Зеленского подчеркивают рост рисков безопасности.

"Что касается инцидента с президентом Зеленским, так называемого инцидента в Молдове - как сказал президент Зеленский, это, возможно, не было прямой агрессией против самолета президента - но вполне понятно, что ситуация становится все более опасной также для гражданской авиации в соседних странах", - отметил еврокомиссар.

Кубилюс подчеркнул, что теперь главный вопрос состоит в том, как именно остановить подобную деятельность России.

Усиление оборонных возможностей

Еврокомиссар отметил, что российские провокации требует от Евросоюза "быть еще проактивнее в развитии наших оборонных способностей".

Он также напомнил, что угрозы для европейских лидеров и гражданских самолетов случаются уже не в первый раз.

"Я сам помню, как путешествовал с президентом Комиссии Урсулой фон дер Ляен в прошлом году по странам Восточного фланга, и в Болгарии наши пилоты сталкивались с действительно значительными проблемами из-за глушения навигационных сигналов, что также очень опасно для гражданской авиации", - вспомнил Кубилюс.

Инцидент с самолетом Зеленского

Напомним, об инциденте с самолетом Зеленского на пути в Норвегию сообщил премьер-министр страны Йонас Гар Стере. Он заявил, что самолет главы государства "чуть не был сбит беспилотником во время взлета из Молдовы".

Позже в правительстве Молдовы подтвердили, что вылет Зеленского из их страны в Норвегию 8 сентября произошел с задержкой из-за российского дрона в воздушном пространстве страны.

Разрешение на вылет было предоставлено после того, как стало известно, что российский дрон упал и взорвался вблизи села Старые Михайлены в Рышканском районе. Место падения находилось примерно в 160 км от международного аэропорта Кишинева.

Кроме того, посол Молдовы в США Владислав Кульминский заявил, что российский дрон, нарушивший воздушное пространство Молдовы, мог лететь в направлении самолета президента Украины целенаправленно.

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