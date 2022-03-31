Ситуація у Луганській області загострюється, окупанти звозять техніку, - голова ОВА

Обстановка у Луганській області загострюється, російські війська звозять багато техніки. Також в область заїхали чеченські бойовики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая під час телемарафону .

"Ситуація дуже сильно загострюється. Ми фіксуємо, що дуже багато техніки привозять. Здебільшого розвантажують у Дебальцевому і далі тягнуть до нашої області. Вже заїхали до області на тимчасово окуповану територію чеченці", - сказав він.

Також Гайдай зазначив, що окупанти привозять чеченців, "ніби це якісь породження пекла".

Він додав, що чеченців використовують як загороджувальні загони проти мобілізованих людей, яких забирають з вулиць окупованих територій та під страхом розстрілу відправляють воювати проти України.

Окрім того, зазначається, що після накопичення техніки ворог може піти на прорив у районі Попасної та Рубіжного.