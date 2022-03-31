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Ситуація у Луганській області загострюється, окупанти звозять техніку, - голова ОВА

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Луганська область , Четвер 31 березня 2022 21:48
Ситуація у Луганській області загострюється, окупанти звозять техніку, - голова ОВА Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Тетяна Самарук

Обстановка у Луганській області загострюється, російські війська звозять багато техніки. Також в область заїхали чеченські бойовики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Луганської ОВА Сергія Гайдая під час телемарафону.

"Ситуація дуже сильно загострюється. Ми фіксуємо, що дуже багато техніки привозять. Здебільшого розвантажують у Дебальцевому і далі тягнуть до нашої області. Вже заїхали до області на тимчасово окуповану територію чеченці", - сказав він.

Також Гайдай зазначив, що окупанти привозять чеченців, "ніби це якісь породження пекла".

Він додав, що чеченців використовують як загороджувальні загони проти мобілізованих людей, яких забирають з вулиць окупованих територій та під страхом розстрілу відправляють воювати проти України.

Окрім того, зазначається, що після накопичення техніки ворог може піти на прорив у районі Попасної та Рубіжного.

Раніше ми повідомляли, що російські окупанти обстріляли Сєвєродонецьк та Лисичанськ.

Також ми писали, що з Луганської області сьогодні вдалося евакуювати понад 400 осіб.

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