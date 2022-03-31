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Ситуация в Луганской области обостряется, оккупанты свозят технику, - глава ОВА

Новина українською →
Луганская область , Четверг 31 марта 2022 21:48
Ситуация в Луганской области обостряется, оккупанты свозят технику, - глава ОВА Глава Луганской области Сергей Гайдай (tribun)
Автор: Татьяна Самарук

Обстановка в Луганской области накаляется, российские войска свозят много техники. Также в область заехали чеченские боевики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Луганской ОВА Сергея Гайдая во время телемарафона.

"Ситуация очень сильно обостряется. Мы фиксируем, что очень много техники привозят. В основном разгружают в Дебальцево и дальше тянут в нашу область. Уже заехали в область на временно оккупированную территорию чеченцы", - сказал он.

Также Гайдай отметил, что оккупанты привозят чеченцев, "будто это какие-то исчадия ада".

Он добавил, что чеченцев используют как заградительные отряды против мобилизованных людей, которых забирают с улиц оккупированных территорий и под страхом расстрела отправляют воевать против Украины.

Кроме того, отмечается, что после накопления техники враг может пойти на прорыв в районе Попасной и Рубежного.

Ранее мы сообщали, что российские оккупанты обстреляли Северодонецк и Лисичанск.

Также мы писали, что из Луганской области сегодня удалось эвакуировать более 400 человек.

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