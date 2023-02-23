Утренний обстрел Херсона: оккупанты атаковали инфраструктуру города, есть погибший

Утром 23 февраля российские войска нанесли удары по Херсону, вследствие чего повреждены дома, автомобили, газопровод и линии электропередач. Также из-за атаки погиб гражданский, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

"Утром 23 февраля оккупанты совершили очередной обстрел Херсонщины. В результате этого в Херсонском районе вблизи домовладения погиб 58-летний мужчина, еще одна женщина получила ранения, она госпитализирована. Повреждены жилые дома, автомобили, газопровод и линии электропередач", - говорится в сообщении. Фото: последствия обстрела Херсона утром 23 февраля (t.me/pgo_gov_ua) В связи с атакой на Херсон прокуроры начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1, ч. 2 ст. 438 УК Украины).