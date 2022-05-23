Ситуація вкрай напружена: Німеччина заявила про зростання кількості кібератак Росії

"Ситуацію з IT-безпекою в Німеччині слід як і раніше розглядати як вкрай напружену", - заявив член парламентського комітету з контролю за спецслужбами Костянтин фон Ноц.

За його словами, за останні кілька тижнів були атаковані відразу кілька провайдерів з області стратегічної інфраструктури Німеччини.

"Зараз ми спостерігаємо поширення атак на інші області", - констатує Ноц.

Штефан Томе з Вільної демократичної партії (ВДП) заявив, що Німеччина "однозначно" розглядає кібератаки як "продовження військових дій президента Росії Володимира Путіна".

"Чим більше на Путіна чиниться тиск, будь то західні санкції або відсутність успіху його військ в Україні, тим більше нам доводиться чекати великомасштабних атак на Німеччину", - сказав він.

Ці атаки "можуть торкнутися не тільки державні інститути, але у все більшій мірі і економіку", попередив Томаї.

Експерт фракції СДПН з питань фінансової злочинності Себастьян Фідлер назвав дії хакерів лише "передвістям" можливих подальших нападів. "Російські хакери - одні з найбільш агресивних і досвідчених у світі", - вказав він.

Костянтин фон Ноц анонсував контрзаходи проти російських хакерів. Мова, за його словами, йде про розробку закону Про захист стратегічно важливих інфраструктур і створення організації з надання кіберпомочі при Федеральному агентстві технічної допомоги (THW).

Федеральне управління інформаційної безпеки (BSI) також заявило про "підвищений рівень загрози" у зв'язку з травневими кібератаками і закликало компанії, організації та органи влади переглянути свої заходи ІТ-безпеки і адаптувати їх до поточної ситуації. При цьому більшість DDoS-атак були відбиті або зробили лише незначний вплив, йдеться в повідомленні BSI.

Наслідки кібернападів особливо чутливі для малих і середніх підприємств, відзначає директор Федерального об'єднання малих і середніх підприємств (BVMW) Маркус Йергер. Для компаній, в яких працює менше ніж 50 осіб, "кожна четверта кібератака має дуже серйозні або навіть загрозливі для життя наслідки", пояснив він.

Компанії середнього розміру особливо вразливі, тому що вони набагато рідше роблять резервне копіювання даних або будують плани реагування на кризові ситуації. У них часто не вистачає власних IT-відділів і відповідних фахівців, пояснив Йергер.