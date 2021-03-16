Ситуація з коронавірусом погіршується: за добу в Україні 9 642 нових випадки
На ранок 16 березня зафіксовано ще 9 642 нових випадки коронавірусу в Україні. При цьому госпіталізували ще понад 2 000 пацієнтів.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Також за добу зафіксували 264 летальних випадків, одужали 6 202 українця. За словами Степанова, зроблено 76 509 тестувань - 38 738 методом ПЛР, 18 275 методом ІФА і 19 496 експрес-тестів на антиген.
Найбільше число підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (1065), Києві (999), Вінницькій (924), Одеській (728) та Харківській (596) областях.
З початку пандемії в Україні:
- захворіли - 1 477 190 осіб;
- одужали - 1 232 209;
- летальних випадків - 28 697;
- зроблено ПЛР-тестів - 7 416 142.
Нагадаємо, раніше Степанов заявив, що у зв'язку з погіршенням ситуації з COVID Київ, Вінницька та Львівська області можуть потрапити до "червоної зони" адаптивного карантину. Це означає введення найсуворіших обмежень аж до зупинки громадського транспорту, закриття ресторанів і т.д.
У той же час міністр наполягає на безпечності вакцини Covishield і закликає пріоритетні групи першого етапу вакцинуватися від COVID.