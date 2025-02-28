Ситуация в пользу Украины: Трамп сделал уступки РФ, но не стратегические, - политолог

Политолог предположил, что в ближайшее время, если проанализировать логику действий Трампа, давление на Россию со стороны США может возрасти. Саакян напомнил, что сначала было объявлено о встрече 25-го числа, которую Россия отрицала, заявив, что таких планов нет. Однако уже 26-го в Стамбуле состоялась встреча по техническому вопросу - по запуску посольства.

"Ну, то есть по этому можно договариваться еще много раундов, и все это сведется к тому просто, на каком самолете, в каком количестве, как зарплату, через какой банк платить работникам посольства. И не дай бог там опять будут присланы агенты, как их Штаты будут выбрасывать и так далее. Ну и вокруг этого копья можно долго ломать", - отметил он.

Политолог отметил, что встреча представителей России и США в Стамбуле почти не имеет отношения к нормализации отношений, а к войне России против Украины тем более. Она также не влияет существенно на отношения между Россией и НАТО, геополитическую ситуацию или взаимоотношения России и Китая.

По его словам, это вопрос второстепенного характера, однако Трамп уже обратил на него внимание и даже упомянул о возможном введении европейских миротворцев, отметив, что российский диктатор Владимир Путин якобы не возражает. В то же время в России сразу заявили о противоположной позиции.

"О прекращении огня Трамп даже не выходил говорить, а в России уже на опережение, говоря прямо, сказали, что не будет по линии соприкосновения (прекращения огня - ред.) для того, чтобы Трамп не вышел и не сказал, что "Путин мне пообещал, что по линии соприкосновения" и тогда в России начнется хай: "А как так, это же наши территории, или что?", - пояснил Саакян.

Политолог отметил, что после заявления Трампа о намерении заключить как можно более выгодное для Украины соглашение и надежду, что украинцы смогут освободить еще больше территорий, в России началась истерика. Кремль сразу отреагировал, заявив, что надеется на несерьезность таких заявлений, поскольку "российские границы прописаны в конституции".

По его словам, ряд дальнейших шагов - подписание санкций, подготовка пакета по размораживанию американского финансирования для Украины, проработка механизмов поддержки, а также сотрудничество с европейцами, в частности по закупке ими американского оружия для Украины - свидетельствуют, что ситуация развивается в правильном для нас направлении.

"Как по мне, ситуация движется для нас в правильную сторону. Просто она движется с поднятием тактических рисков. В частности, в российско-американских так называемых переговорах и в коммуникациях вокруг этого Трамп пошел почти на все тактические уступки России. То, что (называется - ред.) "убаюкиванием". В стратегических он ни на одну не пошел", - подытожил он.