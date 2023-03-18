Ситуация на границе между Индией и Китаем является хрупкой и опасной, - глава МИД

Ситуация на границе между Индией и Китаем в западном гималайском регионе Ладакх является хрупкой и опасной, вооруженные силы двух стран дислоцированы слишком близко друг к другу.
Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Ситуация, на мой взгляд, по-прежнему остается очень хрупкой, потому что есть места, где наши войска расположены очень близко к китайским, что очень опасно", — заявил Джайшанкар.
По его словам, отношения между Индией и Китаем не могут вернуться к норме, пока не будет урегулирован пограничный конфликт в соответствии с принципиальным соглашением, достигнутым им со своим китайским коллегой в сентябре 2020 года.
Глава МИД также отметил, что, несмотря на то, что силы с обеих сторон выведены из многих приграничных районов, продолжаются дискуссии по нерешенным вопросам.
Ранее мы писали, что Индия одобрила закупку ракет, вертолетов, артиллерийских систем, а также комплексов РЭБ на сумму 8,5 млрд долларов.
Также сообщалось, что ВМС Индии собираются разместить заказы на приобретение более 200 сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos, которые являются улучшенным экспортным вариантом российских ракет "Оникс".
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