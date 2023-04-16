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Ситуация контролируется. Спасатели показали последствия паводка под Киевом

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Киевская область, Воскресенье 16 апреля 2023 21:02
Ситуация контролируется. Спасатели показали последствия паводка под Киевом Фото: спасатели показали последствия паводка под Киевом (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Ситуация по подъему воды в Киевской области регулируется, ведь спасатели ведут ежечасный мониторинг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 15:00 на территории Киевской области постоянно осуществляется мониторинг поднятия уровня воды... ситуация по подъему уровня воды - контролируемая", - сообщили в ГСЧС.

По их словам, специалисты ГСЧС осуществили облет территории Броварского района, где вблизи села Погребы вода заблокировала некоторые дороги и подъезды к жилым домам. Вблизи села установили на дежурство спасателей, которые доставляют к суше местных жителей и откачивают воду в жилых домах.

Напомним, спасатели дали рекомендации, как в случае поднятия уровня воды защитить свою жизнь и имущество.

Кроме того, в ГСЧС рассказали о последствиях частичных подтоплений в Украине.

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