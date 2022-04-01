Ворог виходить з Чернігівської області, але можливі авіаційні і ракетні удари, - ОВА

"Ворог, завдяки нашим Збройним Силам, відходить з Чернігівщини, але для чого він це насправді робить, одному йому відому. Та я сподіваюся, що він іде звідси назавжди... Відповідно зараз всі громади працюють над відновленням життєдіяльності. Наші Збройні Сили займаються розмінуванням населених пунктів там, де стояв ворог, і зачисткою", - зазначив Чаус.

Голова ОВА попередив жителів Чернігівської області про можливі авіаційні і ракетні удари і закликав не ігнорувати попередження про повітряну загрозу.

"Я хочу звернутися до всіх мешканців Чернігівської області, можливі авіаційні і ракетні удари по області. Цього ніхто не скасовув. Ворог може діяти будь-яким чином і таким теж. Тобто вони долітають на сьогодні до нас і дострілюють. Тому у мене велике прохання: за наявності сигналу тривоги знаходитися в об’єктах укриття", - закликав Чаус.