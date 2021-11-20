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Американський сенатор запропонував санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну

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Субота 20 листопада 2021 09:26
Американський сенатор запропонував санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну Фото: сенатор Роберт Менендес (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Голова сенатського комітету з міжнародних відносин демократ Роберт Менендес вніс поправку, яка викличе каскад санкцій проти високопоставлених російських чиновників, газопроводу "Північний потік-2", держбанків, операцій з суверенним боргом тощо. Це відбудеться в разі російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Axios.

Як наголошується в повідомленні, офіційні особи США б'ють на сполох з приводу масованого нарощування російської військової потужності на східному кордоні України. Загроза санкцій покликана служити потужним стримуючим фактором проти президента Росії Володимира Путіна.

Пропозиція Менендеса була внесена як поправка до закону про державну оборону, за яким Сенат проголосує після перерви в День Подяки.

Поправка вимагає від президента Джо Байдена ввести санкції, а також виділити додаткову військову допомогу Києву.

Поправка пропонує санкції на будь-яку компанію, що бере участь в проекті російського газопроводу "Північний потік-2".

Республіканці в Сенаті наполягають на голосуванні за своєю поправкою, щоб ввести санкції проти "Північного потоку-2" зараз - до будь-якого можливого російського вторгнення.

Президент України Володимир Зеленський на цьому тижні у Твіттері публічно просив сенаторів підтримати цю поправку в якості останньої спроби заблокувати "Північний потік-2". Українські офіційні особи вважають, що припинення введення в експлуатацію трубопроводу - найочевидніший з решти шляхів запобігання російського вторгнення.

Цієї весни адміністрація США скасувала санкції щодо швейцарської компанії, яка працювала над завершенням проекту, аргументуючи це тим, що не варто ставити під загрозу відносини з Німеччиною, намагаючись заблокувати трубопровід, будівництво якого вже завершено на 98%.

Санкції в поправці Менендеса вимагають від президента США визначення, що військові дії проти України вимагають санкцій. Це залишає місце для інтерпретації того, коли був перейдений поріг.

Нагадаємо, глава Пентагону Ллойд Остін запевнив, що США продовжують підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України. У Вашингтоні уважно стежать за пересуванням російських військ біля кордонів.

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