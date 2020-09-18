Ситуація на кордоні з Білоруссю після заяви Лукашенка: змін поки немає

Ситуація на кордоні України і Білорусі після заяви Олександра Лукашенка про закриття кордонів не змінилася. Українські прикордонники з серпня несуть службу в посиленому режимі.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав спікер Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

За його словами, туди раніше вже були направлені додаткові сили, щоб запобігти провокацій і ущільнити кордон.

"З моменту нестабільної ситуації в Білорусі всі підрозділи знаходяться в посиленому режимі. Нічого не змінилося", - повідомив він.

Також польські і литовські прикордонники поки не помітили якихось змін після заяви Лукашенка. Пропуск транспорту йде в колишньому режимі, розповіла в ефірі радіо LRT міністр внутрішніх справ Рита Тамашюнене.

За її даними, транспорт рухається без будь-яких затримок. Також глава Міністерства закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс заявив, що такі заяви Лукашенка вже були і до цього.

"Я думаю, і зараз треба почекати, подивитися, що це значить - закриття кордонів для вантажів, людей або щось ще", - сказав він

У свою чергу, сьогодні вранці глава Служби охорони держкордону Литви Рустам Любаєв повідомив, що рух на білорусько-литовському кордоні поки проходить в тому ж режимі.

Разом з тим, білоруські прикордонники повідомляють, що охорона кордону здійснюється посиленому варіанті прикордонної служби, прикордонного контролю із застосуванням тактичних резервів.

"Пункти пропуску здійснюють оформлення на в'їзд і на виїзд в межах пропускної здатності", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Лукашенко звинуватив Україну і країни Заходу в управлінні протестами в Білорусі.

Також Олександр Лукашенко заявив, що не видав би Україні бойовиків "Вагнера".